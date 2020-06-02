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Aktüel

4 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevreleri için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:41:43 -
4 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevreleri için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran Salı günü saat 10,00’dan 3 Haziran Çarşamba günü saat 20,00’ye kadar, Elazığ’ın doğu kesimleri (Karakoçan, Kovancılar ve Arıcak ilçeleri), Malatya, Bingöl ve Tunceli çevreleri Güney ve Güney Batılı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.


Kuvvetli fırtınada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilme ile oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.



Yağış da bekleniyor


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bölgesine bağlı illerde, havanın parçalı bulutlu öğlen saatlerinden itibaren bölge genelinde kısa süreli yer yer gök gürültülü hafif sağanak yağış beklendiği de aktarılarak, "Beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte yer yer dolu hadisesinin görülmesi karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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