4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Uşak'ta bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Uşak'ta bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Aybey Mahallesi'nde bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Binadan çalınan kombi, kalorifer peteği ve bilgisayar, bina yetkilerine teslim edildi.