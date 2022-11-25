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Aktüel 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Aktüel

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Uşak'ta bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 21:22:00 -
4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Uşak'ta bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Aybey Mahallesi'nde bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Binadan çalınan kombi, kalorifer peteği ve bilgisayar, bina yetkilerine teslim edildi.

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