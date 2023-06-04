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İSLAM 4 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-04 08:10:00 -
4 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَنَضَعُ الْمَوَازٖينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـٔاًؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَاؕ وَكَفٰى بِنَا حَاسِبٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez.

Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız.

Hesap görücü olarak biz yeteriz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Enbiyâ Suresi, 47)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnsanlar umumiyetle bu dünyada adaletin her zaman kusursuz işlemediğini; sık sık zalimlerin haklı, mazlumların haksız yerine konulduğunu görmekte ve yaşamaktadırlar. Âyette bu adaletsizliğin âhirette mutlaka telâfi edileceği veciz bir dille ifade edilerek, özelde Mekke putperestlerine, genelde de benzer zihniyet ve yaşayışa sahip olan bütün insanlara asla dikkatten uzak tutulmaması gereken bir uyarıda bulunulmaktadır (âhiret mahkemesinde amellerin ölçülüp tartılması konusunda bk. A‘râf 7/8-9).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 682

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu ümmetten bir Yahudi veya Hristiyan beni işitir, sonra da benim kendisiyle gönderildiğim (vahy)e iman etmeden ölürse, mutlaka ateş ehlinden olur.”

Kaynak: Müslim, Îmân, 240

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