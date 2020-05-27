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Ekonomi

4 günlük tatilin ardından dolar güne nasıl başladı?

Uzun bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününe dolar/TL 6,80 seviyesinin altında başladı. 4 günlük tatilin ardından dolar 6,77 seviyesinde işlem görürken, euro ise 7,41 bandında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:01:00 -
4 günlük tatilin ardından dolar güne nasıl başladı?

4 günlük bayram tatili öncesi 6.81’li seviyelerde seyreden dolar/TL kurunda bayram sonrası ilk rakamlar belli oldu.

Dün uluslararası piyasalarda 6.71 TL seviyesine kadar gerileyen dolar 4 günlük tatilin ardından ilk işlem gününe 6,80 seviyesinin altında başladı.

Dolar 6,77 seviyesinde işlem görürken, euro ise 7,41 seviyesinde yer alıyor.

Bayram öncesindeki haftada 20 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir açıklama yaparak, Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu.

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