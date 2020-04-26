4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 00.00'da sona ereceği belirtildi.

Yasağa uymayanlar ceza aldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile bugün saat 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

"63 milyon 640 bin vatandaş 4 gün evde kaldı"

Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 20 yaş altındaki çocuklar/gençlerin istisnalar hariç sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların ise aynı şekilde devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "4 günü kapsayan süreç içerisinde 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamaları devam etmektedir

Bu kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır