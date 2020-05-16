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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:35:20 -
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.



Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı. Kısıtlama nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Normal zamanlarda tıklım tıklım dolu olan meydanın sessizliğe büründüğü görüldü.

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