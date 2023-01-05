4 gıda firması hakkında soruşturma!

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği şüphesiyle 4 gıda firmasına soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-55/849-M sayı ile karar verdi." (İLKHA)