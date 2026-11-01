4 Genel Başkan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programında buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, anma programında “Bu kadim şehir, Milli Görüş’e ve Erbakan Hocamıza bağrını açtı. Bu davaya zor günlerde, kimsenin ortalıkta olmadığı zamanlarda omuz veren, destek olan aziz Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya’da gerçekleştirilen özel bir programla anıldı. Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, farklı siyasi partilerden temsilcileri bir araya getirdi.

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı. Anma programında CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve YENİ Parti'den de üst düzey isimler yer aldı.

4 Genel Başkan Konya’da buluştu

Hafız Ramazan Efe’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin gönderdiği mesajlar paylaşıldı. Programda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da konuşma yaptı. Arıkan’ın konuşması sırasında salondan "Birlikte başaracağız" sloganları yükseldi.

Anma programında kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, babası merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın siyasi mücadelesinde Konya’nın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.



50 yıl önce ASELSAN’ı kurdu



Necmettin Erbakan’ın 1956 yılında yüzde 100 yerli ve milli Gümüş Motor Fabrikası’nı kurduğunu hatırlatan Fatih Erbakan, 50 yıl önce ASELSAN’ın kuruluşunun da bu sanayileşme anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Erbakan, babasının yıllarca horlanan ve ötekileştirilen inançlı insanların siyasette, devlet yönetiminde, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında aktif biçimde yer almasının önünü açtığını belirtti.

FETÖ’yü 40 yıl önce teşhis etti



Erbakan’ın Fethullah Gülen yapılanmasını 40 yıl önce teşhis ettiğini, 1992’deki Meclis konuşmasında Ortadoğu’da yaşanacak gelişmelere dikkat çektiğini ve 2011’de Arap Baharı'nı değerlendirirken, "Bu Siyonizmin kadro değiştirme operasyonudur, bu olaylardan İslam Alemi’ne bir hayır gelmez" dediğini aktardı.

Erbakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Anadolu’nun kalbindeyiz. Merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu, Milli Görüş’ün her daim kalesi olan Konya’mızdayız. Belde-i Muhayyere’deyiz, Selçuklu payitahtındayız ve Mevlana Hazretleri’nin şehri Konya’mızdayız. Erbakan Hocamız, 1969 yılında bağımsız milletvekili adayı olarak çalışmalarını sürdürürken kendisine, ‘Hocam, iyi hoş da çok iyi insansınız, çok hoş insansınız ama bir çiçekle bahar olmaz’ diyenlere, ‘Evet, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar’ cevabını vermişti. İşte o ilk çiçek burada, bu topraklarda açtı. Baharı başlatan çiçek bu topraklarda neşvünema buldu. O zor günlerde, fırtınalı yıllarda bu mukaddes dava sahipsiz kalmadı. Siyasi şartların zorlaştığı, önümüze çeşitli engellerin konulduğu ağır şartlar altında başlayan bu yürüyüş hedefine ulaştı ve milletimize ve insanlığa önemli hizmetler gerçekleştirdi. Bu kadim şehir, Milli Görüş’e ve Erbakan Hocamıza bağrını açtı. Bu davaya zor günlerde, kimsenin ortalıkta olmadığı zamanlarda omuz veren, destek olan aziz Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.”