"4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - DenizBank'ın, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) desteğiyle düzenlediği "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 1 Kasım olan yarışma, Türkiye’de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımayı ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara alan açmayı hedefliyor.

Yarışmada ayrıca, bu yıl ilk kez hayata geçirilecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra yapımcı ve network buluşmaları düzenlenecek. Böylece senarist adayları desteklenerek, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

- Uzun metraj senaryoların seçimi iki aşamalı yapılacak

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda, senaryoların görünürlüğünü arttırmak için sektörde bu alanda söz sahibi profesyonellerden ön jüri oluşturulacak. Ön jüri, finalist olacak 10 senaryoyu seçmenin yanı sıra senaryo geliştirme ve projelendirme sunumu ile yapımcı buluşmaları için öne çıkan içerikleri de belirleyecek.



Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri, belirlenecek 10 senaryoyu ikinci kez değerlendirmeye alacak. Seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak. Dereceye girecek eserlerden birinciye 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira ve üçüncüye de 10 bin lira ödül verilecek.

En iyi film kategorisinde ise, yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanacak eser, 25.000 lira tutarındaki DenizBank özel ödülüne hak kazanacak.

Öte yandan hem senaryo hem de film için başvuru yapacak adayların eserlerinin, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış olması gerekiyor. 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na başvurular "www.ilksenaryo.tursak.org.tr" internet sitesi üzerinden alınıyor.



