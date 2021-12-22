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Kadın - Aile 4 Dakikada yüzdeki lekeleri yok ediyor
Kadın - Aile

4 Dakikada yüzdeki lekeleri yok ediyor

Cilde doğal rengini veren melanosit hücrelerinin fazla üretimi ya da düzensizliğine bağlı olarak ciltte lekeler oluşur.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:04:00 - 2021-12-22 14:05:58
4 Dakikada yüzdeki lekeleri yok ediyor

Cilt lekelerine iyi gelen doğal çözüm tarifini veriyoruz.

4 Dakikada yüzdeki lekeleri yok eden maske 

Malzemeler

  • 1 Tatlı Kaşığı toz şeker
  • 1 Tatlı kaşığı Karbonat
  • 2 Tatlı Kaşık
  • Yoğurt Yarım Limon Suyu

Uygulanışı

Merhabalar bu videoda 4 dakika yüzdeki lekeleri yok etme tarifi verdim. Güneş lekeleri için doğal çözüm aynı zamanda cilt bakımlarınız için bunu uygulayarak yapabilirsiniz. Şimdi maskemiz nasıl hazırladık onu öğrenelim. Kabın için evde bulunan şeker, karbonat, yoğurt, limonu verilen ölçü miktarların da bir kabın içine alalım. Tahta kaşıkla homejen kıvamda olacak. Hazırladığımız maskeyi elmacık kemiklerine ve alın kısmımıza pamuk ve fırçayla yavaş bir şekilde sürüyoruz. Göz altına maskemizi sürmüyoruz. 5 dakika bekledikten sonra ılık suyla temizleyip kuruluyoruz. Haftada 2 kere uygulayıp 2 hafta yapıyoruz. Maskeyi akşamları hazırlayıp yapıyoruz.

Maskeyi kulak yanında veya bilekte test ederek uygulayın. Alerji durumunuz varsa yapmayınız.

 

 

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