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4 dakika arayla 2 deprem daha oldu

Çankırı Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli 2 farklı deprem meydana geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:47
4 dakika arayla 2 deprem daha oldu

Çankırı Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli 2 farklı deprem meydana geldi.


Sabah 09.00’dan itibaren başlayan depremler halen devam ediyor. Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli saat 21.08’de 4.1 büyüklüğünde yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. 4 dakika sonra saat 21.12 sıralarında 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem meydana geldi.


Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:47
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