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4 çocuğu cinnet getiren babalarından polis kurtardı!

Konya’da cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, 4 çocuğu ile boşandığı eşini darp edip, çocuklardan birisini bıçakla yaraladı. Çocukları, ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri cinnet getiren babanın elinden kurtardı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:27
4 çocuğu cinnet getiren babalarından polis kurtardı!

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde olan boşandığı eşi M.E. ile tartışıp darp ettikten sonra cinnet getiren ve alkollü olduğu belirtilen M.U, evdeki 4 çocuğunu darp etti. Elinde bıçak olduğu belirtilen baba M.U. çocuklarından birisini de bıçakla hafif şekilde yaraladı. Bu sırada evden kaçtığı belirtilen eski eş M.E. polise ve yakınlarına durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ve çocukları kurtarmak isteyen polis ekipleri, şahsın yakınlarının da yardımıyla kendilerini M.U’ya fark ettirmeden eve girdi. Bu sırada elinde bıçak olduğu öğrenilen M.U. başka bir odadayken birer birer çocuklar aşağıya indirildi. Aşağıda hazır bekleyen ambulanslara alınan çocuklardan A.U. (10) ve S.U. (9) hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtilen diğer iki çocuğa ambulansta müdahale edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklardan A.U'nun yüzündeki şişlik ve morluklar dikkat çekerken, dizinin alt kısmında hafif bıçak yarası olduğu öğrenildi.

Evde polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip kelepçe takılan baba M.U. da polis aracına alındı. M.U. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. M.U. kendisini görüntüleyen gazetecilerin "neden yaptınız" sorusunu yanıtsız bıraktı. M.U. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:27
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