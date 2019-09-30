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4 CHP'li isim İYİ Parti'ye geçti

Antalya'nın Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine karşı çıkan CHP'li isme tepki gösteren 4 CHP'li meclis üyesi İYİ Parti'ye geçti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:16
4 CHP'li isim İYİ Parti'ye geçti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 Eylül 2012'de 4 farklı noktaya düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez ile 9 silah arkadaşı şehit düşmüştü.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara CHP'li belediye meclis üyesi Mustafa İlhan Şerh düştü.

"Şehit ismi toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyecek"

Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara, CHP'li üye Mustafa İlhan, "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle 'şehit' sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum." notunu yazdı. CHP'li meclis üyesinin karara şerh koyması ilçede tepkiye neden oldu.

"Şehitler kırmızı çizgimiz"

Alınan karara şerh koyan CHP'li meclis üyesine tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin vazgeçemeyecekleri kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

"Kabul etmemiz mümkün değildir"

Şehitlere yapılacak en ufak bir saygısızlığı asla kabul etmeyeceklerini ve en sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Bulut, "Eylül ayı Kepez Belediyesi meclis gündeminde yer alan İsim Tespit Komisyonu'nun Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesiyle ilgili alınan karara yerel ve genel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatı altında buluştuğumuz CHP'nin meclis üyesi Mustafa İlhan'ın vermiş olduğu şerh imzasını kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'ye katıldılar

CHP listesinden Kepez Belediye Meclisi üyesi seçilen İyi Partili meclis üyelerinin CHP'den istifa ettiklerini açıklayan Bulut, şöyle konuştu; "Genel ve yerel seçimlerde 'Millet İttifakı' çatısı altında birlikte yürüdüğümüz CHP ile Kepez'de bundan sonra aynı sıraları paylaşmamız mümkün değil. Kepez Belediyesi Meclis üyelerimiz Cengiz Avcı, Mehmet Ali Çetin, Ahmet Şahin ve Barış Bulut bugün itibarıyla CHP'den istifa ederek İyi Parti çatısı altında Kepez'imize ve Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecektir."

Baykal'a şehit babasından zor soru

2012 yılında Şehit piyade Uzman çavuş Erdoğan Sönmez'in baba evine taziyeye giden Deniz Baykal'a şehit babası BDP'lileri kastederek "Benim vergimle maaş alıp PKKK ile kucaklaşıyorlar 450 kişi 35 kişinin hakkından gelemiyor musunuz?' diye sormuştu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:16
  1. Şırnak
  2. Antalya
  3. CHP
  4. iyi parti

YORUM YAZ

  • ömerömer26 dk önce
    ip ten çıkar hdp ye geçersiniz, aynı kapıya çıkıyor hepsi sonuçta :)
  • Yakıcı Yakıcı 38 dk önce
    Chp den çıkıp ip ye geçmişler ne fark etti aynı b*kun laciverti
  • teraziterazi46 dk önce
    "Tepede biriz aynıyız yok birbirimizden farkımız. Ama altta böyleymiş Miş miş gibi yapalım" demişler. Yemedik.

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