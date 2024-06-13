4 boynuzlu koçun durumu "Alo Fetva 190" hattına soruldu

Tokat'ta yaşayan Mustafa Sofuoğlu, şehirdeki dört boynuzlu koçun bir boynuzunun kırılması halinde kurban edilip edilemeyeceği sorusunu "Alo Fetva 190" hattına sordu. İlk yetkili, "Boynuzu kırılmış hayvan kurban edilemez" diyerek konunun teknik olduğunu belirterek Sofuoğlu'nu üst kurula yönlendirdi. 8 dakika süren beklemenin ardından başka bir yetkili, ise verdiği cevapla son noktayı koydu.

Tokat'ta yaşayan Mustafa Sofuoğlu, şehirdeki 4 boynuzlu koç haberlerinin ardından ilginç bir soruyla karşı karşıya kaldı. Geleneksel olarak, kurbanlık hayvanların iki boynuzundan birinin kırılması durumunda kurban olamayacağı bilinirken, dört boynuzlu bir koçun bu durumu nasıl etkilediği merak konusu oldu. Sofuoğlu, bu dini konuyu aydınlatmak için "Alo Fetva 190" dini soruları cevaplama hattını aradı. Telefona cevap veren yetkili, Sofuoğlu'nun sorusunu dinledikten sonra, "Normalde boynuzu kırılmış olan hayvan eksik sayıldığı için kurban edilmez. Biraz daha teknik bir bilgi olduğu için ben sizi üst kurula yönlendireyim" yanıtını verdi. Yaklaşık 8 dakika süren beklemenin ardından başka bir yetkili telefona bağlanarak soruya son noktayı koyarak, "Kırık boynuz yarıdan az ise kurban olur" cevabını verdi. Bu yanıtla birlikte, Sofuoğlu'nun merakı giderilmiş oldu.

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