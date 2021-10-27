4 bin yıl öncesine ait ‘çöp çukuru’ bulundu

Roma Dönemi'nde Kilikya adıyla bilinen Çukurova'nın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Tatarlı Höyük'teki kazılar, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığındaki ekip tarafından 2007'den bu yana sürdürülüyor. Kazı başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Tatarlı Höyük'ün 2 milyon 250 bin-1 milyon 700 bin yıl önce patlayan iki yanardağ arasında konumlandığını söyledi. Girginer, şu değerlendirmede bulundu: "Günümüzden 4 bin sene önceye tarihlediğimiz tabakanın bir çöp çukurunu bulmamız çok ilginç oldu. Çöp çukurları biz arkeologların arazide çok sevdiği oluşumlardır. O dönemin insanları kırılan her şeyi, yediği, içtiği her şeyin artıklarını çöpe atabiliyor. Çöplükler çok önemli bilgi bankasıdır.”