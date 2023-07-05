'4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına Bakan Koca'dan cevap

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı öne sürülen "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" bilgisi elden ele dolaşırken, konu birçok haber sitesine de manşet olmuştu.

Bakan Koca cevap verdi

Söz konusu iddiaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 2 yıl önce bir toplantıda sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ifade etti.

"Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."



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