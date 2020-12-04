Dönmez, şu açıklamalarda bulundu: “Madenlerimizde ihmal ya da hatayı asla kabul etmiyoruz. Bu amaçla madenlerimizi daha verimli denetlemek için dört risk grubuna ayırdık. ‘Çok riskli’ grupları çok daha fazla denetliyor ve bu denetimleri her geçen gün arttırıyoruz. 2019’da 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. Geçen yılki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik.” Madencilerin salgın sürecini en güvenli şekilde atlatmalarının önemine dikkat çeken Dönmez, şunları kaydetti: “İnsan odaklı çalışma prensibimizle çarklarımız dönmeye devam edecek. İstihdam, üretim ve iş güvenliği tavizsiz olarak beraber ilerleyecek. Bu süreçte alınan tedbirlerle yavaşlayan üretim ve istihdamın durmaması için sektörümüze çeşitli destekler verdik. Şirketlerimizin devlet hakkı ve ruhsat ödeme bedelleriyle inceleme raporu, faaliyet raporu, işletme raporu gibi tevdi etmek zorunda oldukları belgeleri belli bir döneme erteledik.”