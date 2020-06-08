4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında olmak üzere dört farklı suçtan toplamda 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.