Almanya’nın Wuppertal şehrinde yaşayan Kütahya’nın Gediz ilçesi doğumlu İsmail Taşçıoğlu, Türkiye’de gördüğü tedavi ile 4 ayda 45 kilo verdi.

Bursa’da özel bir hastanede bağırsak ameliyatı ve midesinde var olan rahatsızlığı yüzünden yaklaşık 1 ay tedavi gören Taşçıoğlu, şeker hastalığından kurtulduktan sonra kısa sürede kilo verdiğini ifade etti.

130 kilodan 4 ayda 85 kiloya düşen Taşçıoğlu, hedefinin önümüzdeki bir ay içerisinde 75 kilograma düşmek olduğunu belirtti.

Taşçıoğlu, ’’Özel bir diet uygulamıyorum. Az ve sık yemek tüketiyorum. Günde 6 öğün yemek ve bol miktara su içiyorum. 4 aydır günde en az 10 bin adım atıyorum. Kilom yüksek iken astım, şeker, mide rahatsızlığı ve bir çok hastalık yüzünden çok zor günler geçirdim. Ancak şuan çok rahatım. Tüm elbiselerimi yenilemek zorunda kalsamda 75 kilogram olan asıl hedefime emin adımlarla ilerliyorum’’ şeklinde konuştu.(YD-EFE)