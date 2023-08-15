4 ay içinde 300 binden fazla Çinli Türkiye'ye akın edebilir

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Çin'in Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat yasağını kaldırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve Çin'in daha çok kendi bölgelerinde seyahat ettiklerini, ancak her iki ülkenin ikinci destinasyonlarının Avrupa olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

Çin'in açılması özellikle kültür turizmi açısından bizim için uzun dönemde çok yarar sağlayacak. Yıl sonuna kadar Çin'den 300 bin turistin geleceğini tahmin ediyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında da 2019 rakamlarının üzerine çıkacağımızı umuyorum. Çin 256 milyar dolar ile dünya turizm pazarının yüzde 20’sini ifade ediyor. Bu ülkeden turist sayısının artması içi tarifeli uçak seferlerini artırmamız gerekiyor.''

Turizm Ajansı