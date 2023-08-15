  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun sana verdiği değer işte bu! Sapkın sergiye yer var cam sanatçısına yok

Halil Konakçı Hoca’dan müthiş tespit! N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?

İbre Kılıçdaroğlu’ndan yana! Ekrem erken havlu attı

Bakan Göktaş duyurdu! ‘Bugün hesaplara yatırıyoruz’

7 milyarlık yolsuzluğa 7 suç duyurusu! Mansur Ankara'yı enkaza çevirdi

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gizli mesaj! 'Aday mısın değil misin? Ona göre hazırlık yapacağım'

Her zammı bilen isim son kulis bilgisini paylaştı! En düşük yeni emekli maaşı o rakam olacak

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam! Tabelaya maalesef yansıdı

111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

Ev sahipleri yeni zam istiyor! Kiraya ara zam yapılabilir mi?
Ekonomi 4 ay içinde 300 binden fazla Çinli Türkiye'ye akın edebilir
Ekonomi

4 ay içinde 300 binden fazla Çinli Türkiye'ye akın edebilir

Yeniakit Publisher
2023-08-15 16:53:00 -
4 ay içinde 300 binden fazla Çinli Türkiye'ye akın edebilir

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Çin'in Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını kaldırmasının ardından 300 binden fazla Çinli turistin ülkemize gelebileceğini söyledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Çin'in Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat yasağını kaldırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve Çin'in daha çok kendi bölgelerinde seyahat ettiklerini, ancak her iki ülkenin ikinci destinasyonlarının Avrupa olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

Çin'in açılması özellikle kültür turizmi açısından bizim için uzun dönemde çok yarar sağlayacak. Yıl sonuna kadar Çin'den 300 bin turistin geleceğini tahmin ediyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında da 2019 rakamlarının üzerine çıkacağımızı umuyorum. Çin 256 milyar dolar ile dünya turizm pazarının yüzde 20’sini ifade ediyor. Bu ülkeden turist sayısının artması içi tarifeli uçak seferlerini artırmamız gerekiyor.''

Turizm Ajansı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23