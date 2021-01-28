4 ay arayla aynı yalan... Berhan Şimşek canlı yayında yalanlanmıştı

Eski CHP'li milletvekili Berhan Şimşek'in, cuma namazlarında okunan hutbeye ilişkin iftirası gündemdeki yerini koruyor. Katıldığı canlı yayında, hutbelerin Diyanet tarafından değil, AK Parti tarafından hazırlandığı yalanını ortaya atan Şimşek, aynı zamanda cuma namazından bihaber olduğunu da gözler önüne sererek, "Gidiyoruz cumalara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz." demişti.

Berhan Şimşek'in bu sözleri, akıllara 4 ay önce yaşananları getirdi.

İftira siyasetinden öteye geçemeyen CHP'nin eski vekili Berhan Şimşek, birkaç ay önce katıldığı canlı yayında, yine cuma hutbelerinin AK Parti tarafından hazırlandığını söylemişti.

Canlı yayına mesaj gönderen Din İşleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Berhan Şimşek'in skandal sözlerini yayına bağlanarak yalanlamıştı.