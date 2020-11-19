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Eğitim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar hayata geçti. Cumhurbaşkan Erdoğan’ın açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı yeni korona genelgesi yayınladı. Buna göre, yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar yapılmayacak eğitimler online olarak TRT EBA TV üzerinden yapılmaya devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze eğitim sınavı ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:21:00 - 2020-11-19 17:22:36
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. Gönderilen genelgede "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır." denildi.

Bakan Ziya Selçuk, 1'inci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" demişti.

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