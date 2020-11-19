4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. Gönderilen genelgede "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır." denildi.

Bakan Ziya Selçuk, 1'inci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" demişti.