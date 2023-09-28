4-2'lik mağlubiyet sonrası Cenk Tosun'a sert eleştiriler geldi: Eskisi gibi değil, kabul etmesi lazım
Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Ev sahibi takım karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrılırken Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performans çok fazla kötü eleştiri aldı... TRT Spor yayınında maçı değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun için gündeme bomba gibi düşecek eleştiriler yaptı...
Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu.
BEŞİKTAŞ HÜSRANLA AYRILDI
Ev sahibi takım karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrılırken Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performans eleştiri yağmuruna tutuldu.
TRT Spor yayınında maçı değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun için dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ARTIK KABUL ETMESİ LAZIM"
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İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun için "Eskisi gibi değil, artık kabul etmesi lazım" dedi...