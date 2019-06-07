3x3 U18 Erkek Takımı, Dünya ikincisi

Moğolistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası’nda mücadele eden 3x3 U18 Erkek Takımı, finalde karşılaştığı ABD’ye 16-12’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

Moğolistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası’nda mücadele eden 3x3 U18 Erkek Takımı, finalde karşılaştığı ABD’ye 16-12’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlar, 3x3 U18 Dünya Kupası’nı ikinci sırada tamamladı.

A Grubu karşılaşmalarında oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen 3x3 U18 Erkek Takımı, ev sahibi Moğolistan’ı 21-18’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Arjantin’i de 13-11 geçerek finale yükselme başarısı gösterdi. 3x3 U18 Dünya Kupası finalinde milliler, ABD’ye 16-12 kaybederek turnuvayı ikinci olarak noktaladı.