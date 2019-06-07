0553 313 94 23

3x3 basketbolda genç milliler dünya ikincisi

- 3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı

07 Haziran 2019 Cuma 18:32
3x3 basketbolda genç milliler dünya ikincisi


İSTANBUL (AA) - 3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalde ABD'ye 16-12 yenilen ay-yıldızlılar, turnuvayı 2. sırada tamamladı.

A Grubu karşılaşmalarında oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen milliler, ev sahibi Moğolistan'ı 21-18'lik skorla mağlup etmişti.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Arjantin'i de 13-11 geçerek finale yükselme başarısı göstermişti.

Tolga Tekinalp antrenörlüğündeki milli takım Göktuğ Baş (Anadolu Efes), Atakan Erdek (Bandırma Kırmızı), Çağatay Özkan (Pınar Karşıyaka) ve İnanç Mert Hotamış'tan (Pınar Karşıyaka) oluşuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:32
  1. 3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı
  2. Basketbol
  3. Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta gezi teknelerinde bayram yoğunluğu
    1. Ayvalık’ta gezi teknelerinde bayram..
    2. Suriyelilerin deniz sefası
    3. Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    4. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    5. Trump, Katar Emiri Şeyh Temim ile..
    6. Abdullah Avcı için imza töreni..
    7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    8. İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna..
    9. Tüfekle yaralamaya adli kontrol
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Bolu’da kaçak sigara operasyonu
    12. Pazaryeri’nde fırıncıların ekmeğe..
    13. KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla..
    14. ABD'yi karıştıran sözler! "Trump'ı..
    15. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:..
    16. Akdeniz'de deprem meydana geldi
    17. Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden..
    18. Ünlü rapçi Ceza’nın babası son..
    19. Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    20. 3x3 basketbolda genç milliler dünya..
    21. "Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının..
    22. Abdullah Avcı, Real Madrid'in..
    23. Times Meydanı'nda bombalı saldırı..
    24. Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu..
    25. Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine..
    26. Tamzara’da organik pazar sezonu açıldı
    27. İzmir’de 75 kaçak göçmen yakalandı
    28. 18 yaşındaki genç serinlemek isterken..
    29. Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
    30. "Bakanlığa geldiğimden itibaren bu..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem