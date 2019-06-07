3x3 basketbolda genç milliler dünya ikincisi - 3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - 3x3 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Moğolistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalde ABD'ye 16-12 yenilen ay-yıldızlılar, turnuvayı 2. sırada tamamladı. A Grubu karşılaşmalarında oynadığı dört maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen milliler, ev sahibi Moğolistan'ı 21-18'lik skorla mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Arjantin'i de 13-11 geçerek finale yükselme başarısı göstermişti. Tolga Tekinalp antrenörlüğündeki milli takım Göktuğ Baş (Anadolu Efes), Atakan Erdek (Bandırma Kırmızı), Çağatay Özkan (Pınar Karşıyaka) ve İnanç Mert Hotamış'tan (Pınar Karşıyaka) oluşuyor.

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