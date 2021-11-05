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Sağlık 3.doz Biontech kaç yaşa yapılıyor? 3.doz Biontech randevusu neden alamıyorum?
Sağlık

3.doz Biontech kaç yaşa yapılıyor? 3.doz Biontech randevusu neden alamıyorum?

Kim 3.doz Biontech olabilir? 2 doz Biontech yani Alman aşısı olanların merakla beklediği 3.doz hakkında karar verildi. Peki, kim ne zaman 3.doz Biontech aşısı olabilir? Biontech 3.doz kimlere çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 00:33:00 -
3.doz Biontech kaç yaşa yapılıyor? 3.doz Biontech randevusu neden alamıyorum?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun yüzde 70’inden fazlasının çift doz aşı olması gerektiği vurgulanıyor. Ülkemizde 2 doz Sinovac olanlara daha önce 3.doz hakkı tanımlanmıştı. 2 inaktif aşı olan 3.aşısını Sinovac ya da Biontech olabiliyor. Ancak 2 doz Biontech olanlara ilişkin 3.doz kararı yoktu. Bu uygulama 3 Kasım Çarşamba günü değişti. Peki, kimler 3.doz Biontech yaptırabilir?

3.doz Biontech kaç yaşa yapılıyor? 3.doz Biontech randevusu neden alamıyorum?

3 Kasım’da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz Biontech olan bazı gruplara 3.doz aşı tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2 doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" açıklamasında bulundu.

Belirtilen grupta yer alan vatandaşlar ALO  ya da MHRS üzerinden randevu alabiliyor. Yaş ve kronik hasta grubunda yer almayanlar içinse henüz 3.doz Biontech randevusu tanımlanmadı.

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle;

1.mRNA aşısı olmuş olup 2.dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b)18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c)Başta sağlık çalışanları olmak üzerek yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2.60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ve gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımız aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele .taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendiriliştir. 1 doz aşılı olanların nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dir. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5.Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamanın 4 Kasım’da başlayacağını bildirdi. Vatandaşlar 4 Kasım gece yarısı itibariyle MHRS ya da ALO 182’den randevu alabilecek.

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