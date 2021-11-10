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Sağlık 3.doz aşı kimler ne zaman olacak? 3.doz Biontech mi Sinovac mı?
Sağlık

3.doz aşı kimler ne zaman olacak? 3.doz Biontech mi Sinovac mı?

3.doz Biontech randevusu nasıl ne zaman alınır? Türkiye’de ocak 2021’de koronavirüs aşı uygulaması başladı. Geride kalan 11 ayda yaklaşık 118 milyon doz aşı yapıldı. 2 doz Biontech olanlara da 3.doz aşı hakkı tanımlandı. Peki, kimler ne zaman 3.doz aşı olabilir? 2 doz Biontech olan 3.dou Sinovac olabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:38:00 -
3.doz aşı kimler ne zaman olacak? 3.doz Biontech mi Sinovac mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Temmuz ayından bu yana 2 doz Sinovac aşısı olanlar ikinci aşıdan 2 ay sonra 3.doz aşı yaptırabiliyor. Aynı durum Bİontech için geçerli değildi. Geçtiğimiz hafta Biontech için de benzer bir karar alındı. Son olarak 3.dozda yaş sınırı düşürüldü. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı olabilir?

3.doz aşı kimler ne zaman olacak? 3.doz Biontech mi Sinovac mı?

Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta 2 doz Biontech olan 60 yaş üstü vatandaşlara 3.doz aşı tanımlanmıştı. Yeni kararla 3.doz aşı hakkı 18 yaşa indirildi. Fahrettin Koca’nın yayımladığı açıklamada konu hakkında, “Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir” ifadeleri yer aldı.

3.doz aşı randevusunu 11 Kasım gece yarısı itibariyle alabilirsiniz. Randevularınızı MHRS üzerinden ya da ALO 182’den alabilirsiniz.

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