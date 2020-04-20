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Aktüel

39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na 30 Nisan'a kadar başvurulabilecek

6-14 yaşındaki çocuklar, yaptıkları resimlerle sosyal medya üzerinden yarışmaya katılabilecek

2020-04-20 15:53:06 -
39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na 30 Nisan'a kadar başvurulabilecek

İSTANBUL (AA) - 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na 30 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

1981'den itibaren kesintisiz düzenlenen yarışmaya, 6-14 yaşındaki çocuklar, yaptıkları resimlerle sosyal medya üzerinden katılabilecek.

Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimleriyle katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Almanya'daki çocuklar da eserleriyle yer alabilecek.

Bu yıl serbest temayla gerçekleştirilen yarışmada, Özel Eğitim Uygulama Okullarında okuyan çocuklar için ayrı bir kategori de bulunuyor.

- Üç öğrenciye bir yıllık eğitim bursu desteği verilecek

Türkiye, Almanya, KKTC, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile sosyal medya kategorilerinden seçilen 11 eserin sahibi, tablet ve profesyonel resim malzemeleriyle ödüllendirilecek. Ayrıca üç öğrenciye bir yıllık eğitim bursu verilecek.

Yarışmaya Instagram üzerinden katılmak isteyen çocuklar, resmini #39PınarÇocukResimYarışması etiketiyle herkese açık olan sosyal medya hesaplarından paylaşarak yarışmaya katılabilecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi www.pinar.com.tr adresinden de edinilebilecek.

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