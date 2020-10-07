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Dünya 39 ülkeden Çin'e ‘Sincan derhal incelemeye açılsın’ çağrısı
Dünya

39 ülkeden Çin'e ‘Sincan derhal incelemeye açılsın’ çağrısı

Dünya genelinde 39 ülke Çin'e, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin insan hakları ihlalleri sebebiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne derhal ve engelsiz ziyaretine izin vermesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:05:00 -
39 ülkeden Çin'e ‘Sincan derhal incelemeye açılsın’ çağrısı

Almanya'nın BM misyonu tarafından resmi Twitter hesabında paylaşılan ortak bildiride 39 farklı ülkenin ismi yer aldı.

Paylaşılan ortak bildirinin listesinde Türkiye'nin adının geçmediği görülürken, ortak açıklamaya Bosna Hersek dışında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan hiçbir ülkenin imza atmaması da dikkati çekti.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, BM Genel Kurulu'nda 39 ülke adına yaptığı ortak açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ve Hong Kong'da yaşanan gelişmelerden derin endişe duyulduğunu ifade etti.

Heusgen, Çin'e özellikle Sincan ve Tibet'teki dini ve etnik azınlıkların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu. Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Siyasi eğitim kamplarının varlığı ve bir milyondan fazla kişiye keyfi gözaltı haberlerinin son derece endişe verici olduğuna da dikkati çekti.

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