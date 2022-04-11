  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 39 rehini kurtardılar
Dünya

39 rehini kurtardılar

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 39 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:44:00 -
39 rehini kurtardılar

Zamfara Polis Komiseri Ayuba Elkanah, yaptığı yazılı açıklamada, polisin Zamfara eyaletine bağlı Bungudu ve Maru bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Elkanah, operasyonlarda çoğu kadın 39 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 10 silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Elkanah, silah, motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Elkanah, rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerek, bu kişilerin Zamfara eyalet hükümetine teslim edildiğini söyledi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay