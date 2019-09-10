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39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran kampanya

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 39 Burda AVM, hafta içi yapılan alışverişlerde 2 kat puan kazandırıyor.

10 Eylül 2019 Salı 11:03
39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran kampanya

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 39 Burda AVM, hafta içi yapılan alışverişlerde 2 kat puan kazandırıyor.


9 - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 39 Burda AVM’deki mağazalardan hafta içi saat 16.00’ya kadar 39 Burda Kart ile yapılacak alışverişlerde ziyaretçiler anında 2 kat puan kazanıyor. Ayrıntılı bilgi 39 Burda web sitesinde ve instagram sayfasında. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 39 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:03
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