388 bin Euro gitti 35 Milyonluk proje başladı: Ekrem’in oğlunun Hırvatistan'daki "SIR" parası

Yeni Şafak gazetesinin ulaştığı son MASAK raporu, Hırvatistan hattındaki şüpheli para hareketlerini gözler önüne serdi. Rapora göre Selim İmamoğlu, Hırvatistan’da kurduğu "Tectum Investment D.O.O." adlı şirkete Türkiye'den 7 farklı işlemle toplam 388 bin 63 avro transfer etti.

Ancak MASAK müfettişlerinin tespiti, şirketin ticari hacminin bu transferle açıklanamayacak boyutta olduğunu ortaya koydu. Söz konusu şirketin, Hırvatistan'da 1 milyon avro değerinde arsa satın aldığı ve hemen ardından toplam değeri 35 milyon avroyu bulan devasa bir konut projesine start verdiği belirlendi.

MASAK raporunda, Türkiye'den gönderilen mütevazı tutar ile Hırvatistan'daki milyonlarca avroluk yatırım arasındaki bu uçurum, "ciddi tutarsızlık" olarak nitelendirildi. Aradaki devasa farkın kaynağının ne olduğu sorusu ise soruşturmanın merkezine oturdu.

7 AYRI TRANSFER

MASAK’ın 4 Mayıs 2025 tarihli raporunda, Selim İmamoğlu’nun Tectum Investment D.O.O. adına açılan banka hesabına 2023-2025 döneminde 7 parçada toplam 388 bin 63 avro SWIFT gönderimi gerçekleştirdiği belirtildi. İlk transfer 30 Mart 2023’te 109 bin 955 avro tutarında gerçekleşti.

3 Ağustos 2023’te 43 bin 965 avro, 14 Ağustos 2023’te 54 bin 955 avro, 20 Ekim 2023’te 49 bin 965 avro, 22 Kasım 2023’te 49 bin 812,80 avro, 13 Şubat 2024’te 49 bin 931 avro, 30 Mayıs 2024’te ise 29 bin 480 avro gönderildiği tespit edildi. Raporda, paraların Selim İmamoğlu tarafından gönderildiğinin banka kayıtlarıyla doğrulandığı, şirketin banka hareketlerinin Türkiye’deki para akışıyla uyumlu tahlil edildiği kaydedildi.

1 MİLYON AVROLUK ARSA, 35 MİLYON AVROLUK PROJE

Gönderilen paranın çok üzerinde finansal hareket tespit edildiğine dikkat çeken MASAK, şirketin 11 Temmuz 2024’te Hırvatistan’ın Vodice bölgesinde 1 milyon avro değerinde, 9 bin 87 m2 büyüklüğünde arsa satın aldığını belirledi. Arsanın, şirket ortağı Lidija Ćorić tarafından ayni sermaye katkısı olarak şirkete devredilmesiyle, şirketin sermaye yapısının genişlediği değerlendirildi. Hırvatistan medyasındaki haberlere de atıfta bulunulan raporda, “Vodice Belediyesi sınırlarında 135 daire ve apartmandan oluşan büyük bir lüks konut kompleksi inşa edilmeye başlandı. Projenin toplam yatırım değeri 35 milyon avro olurken, projenin ana yatırımcısının ise Tectum Investment D.O.O.’nun yöneticisi olarak adı geçen Başar Egemen olduğu ifade edildi” denildi.

UYUMSUZLUK VAR

Raporda, “Tectum Investment D.O.O.’ya yapılan 388 bin 63 avro tutarındaki nakille şirketin 1 milyon avroluk arsa alımı ve 35 milyon avroluk proje başlatması arasında uyumsuzluk bulunduğu, bu nedenle finansal hareketlerin izlenmeye alındığı” değerlendirmesine yer verildi. Gönderilen 388 bin 63 avro ile kıyaslandığında, şirketin 1 milyon avroluk arsa alımı ve 35 milyon avroluk yatırım planı oluşturması, şirket sermayesinin esasen nereden geldiği sorusuna neden oldu. Dev projeye milyonların kayıt dışı aktarıldığı tahmin ediliyor. Şirket ortaklık yapısının, nakil kaynaklarının ve arsa alımının aklama suçu kapsamında ayrıca inceleneceği belirtiliyor.