Önce darp ettiler, sonra mahkum ettirdiler

Her fırsatta basının özgürlüğünden dem vuran ve 12 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir kavram artık yok, gerçekten çok yazık” diyerek basın özgürlüğünü savunduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir gazeteciyi hapse mahkum ettirdi. Ali Mahir’in şikâyeti üzerine açılan davada İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi Mersinli gazeteci Zeynel Boğan’ı 87 günlük hapse mahkum etti. Mahkeme, Boğan hakkında verilen 87 günlük hapis cezasını adli para cezasına çevirdi.

Söz konusu para cezasının ödenmemesi hâlinde Boğan’ın kamuya yararlı bir işte çalıştırılacağı, bu yükümlülüğün de yerine getirilmemesi durumunda ise hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Ali Mahir Başarır tarafından açılan davanın, CHP’nin basın özgürlüğüne yaklaşımını gözler önüne sererken kendi lehlerine yazmayan gazetecilere yaşam hakkı tanımadıklarını tescilledi. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda CHP’li Mersin Belediyesi’nde dolapları kamuoyuna taşıyan gazeteci Zeynel Boğan, haberlerinin ardından organize olduğu belirtilen dört kişilik bir grubun saldırısına maruz kalarak ölümden dönmüştü.