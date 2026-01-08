  • İSTANBUL
Sağlık Devlet daha ne yapsın: Sigara tiryakileri için yeni uygulama
Devlet daha ne yapsın: Sigara tiryakileri için yeni uygulama

Devlet daha ne yapsın: Sigara tiryakileri için yeni uygulama

Antalya’da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çevrim içi “Uzaktan Sigara bırakma polikliniği” randevularının alınmaya başlandığı duyuruldu.

Kentte ilk olarak Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde başlayan uygulama kapsamında sigarayı bırakmak isteyenler, MHRS üzerinden "Uzaktan Sigarayı Bırakma Polikliniği" randevusu alarak, istedikleri yerde cep telefonu, bilgisayar veya tabletleriyle sisteme bağlanarak doktorla çevrim içi görüşme imkanı buluyor.

SİGARAYI BIRAKMAK ARTIK BİR TIK UZAKTA

Kepez Devlet Hastanesi Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Begüm Koçar, vatandaşların sigarayı bırakmak için artık hastaneye gelmesine gerek olmadığını söyledi.

Sigarayı bırakmanın bir tık uzakta olduğunu belirten Koçar, şöyle konuştu: "Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniğimiz sayesinde bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tabletinizden bize kolayca ulaşabiliyorsunuz. Randevunuzu MHRS üzerinden oluşturduktan sonra sizinle belirlenen saatte çevrim içi görüşme yapıyoruz. Görüşme sırasında önce sigara kullanım alışkanlıklarınızı ve bağımlılık düzeyinizi değerlendiriyoruz. Ardından sizin için en uygun bırakma yöntemini birlikte belirliyoruz. Gerekli olduğu durumlarda ilaç tedavisi planlıyor, yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Tedaviniz başladıktan sonra düzenli aralıklarla tekrar görüşüyor, motivasyonunuzu artıracak önlemler öneriyor ve bırakma sürecinizi adım adım takip ediyoruz."

Koçar, tüm görüşmelerin Sağlık Bakanlığının güvenli dijital altyapısı üzerinden gerçekleştirildiğini ve vatandaş bilgilerinin gizlilikle korunduğunu ifade ederek, uygulamanın sigarayı bırakmak isteyip de zaman bulamayan veya hastaneye gelmekte zorlananlara göre bir hizmet olduğunu dile getirdi.

