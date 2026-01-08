  • İSTANBUL
Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti
Dünya

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti

İran genelinde ekonomik çöküşün tetiklediği hükümet karşıtı gösteriler 11 gündür çatışmalarla devam ediyor. ABD, İsrail ve haçlı Batının desteği nedeniyle ‘kukla prens’ lakabı takılan eski İran prensi Rıza Pehlevi'nin halkı ve askerleri isyana çağırdığı video 80 milyondan fazla izlenince İran, ülke genelinde interneti kesti.

İran’da ekonomik kriz sebebiyle başlayan şiddet dolu gösterilerin dozu 11. günde daha da artarken silahlanan eylemcilerin bir kısmı polisle çatıştı. Öfkeli halk Devrim Muhafızları için dikilen heykelleri yaktı ve devirdi.  İran bayraklarının parçalandığı, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in afişlerinin kırıldığı ve ateşe verildiği şiddet dolu protestolar 31 eyaletin tamamına yayıldı. 111 farklı kent ve köyde halk sokakları doldurdu. Barikatlar kuruldu, kavşaklar yakıldı. İnsan hakları kuruluşları en az 34 göstericinin ve dört güvenlik personelinin öldüğünü doğruladı.

PEHLEVİ DE ORTAYA ÇIKTI: SON ŞANSINIZ

İslami devrim sonrası devrilen monaşik rejimin ve bazı İranlı muhaliflerin lideri olan ‘kukla prens’ lakaplı Rıza Pehlevi, İran askerlerine saf değiştirme çağrısı yaptı. Pehlevinin konuşması, 80 milyon kere görüntülendi. Muhalif İranlılar bunun üzerine sokakları doldurdu. Protestocular, Pehlevi'nin konuşmasını megafonlardan duyurdu. Bandar Abbas'ta yaşanan olayda Pehlevi, askerleri protestocuların yanında yer almaya çağırdı. Askerlerin İran muhalif medyasında yer alan bir karekodu okutmasını isteyen Pehlevi, karekodu okutan askerlerin "devrime katıldığını" söyledi. Pehlevi, "Bu sizin son şansınız" diye duyurdu. Bunun üzerine İran hükümetinin, ülkenin yüzde 70'inde interneti kesti. Netblocks internet gözlemevi platformuna göre ülkenin kendi ağı hala aktif kalırken ülkenin genelinde küresel internet bağlantısı koptu.

