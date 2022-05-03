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Spor 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun öyküsü
Spor

38 yıl sonra gelen şampiyonluğun öyküsü

Evet beklenen oldu ve Trabzonspor, Süper Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 18:26:00 -
38 yıl sonra gelen şampiyonluğun öyküsü

Evet beklenen oldu ve Trabzonspor, Süper Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. 

Özellikle Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu’nun başarısı olarak düşünmemiz gereken müthiş bir şampiyonluğun öyküsü bunun adı...

Trabzonspor Başkanı olarak üç senelik şampiyonluk yarışında çok kaotik ortamlar içinde bulunduktan sonra Abdullah Avcı buluşmasıyla dördüncü senede gelen büyük bir başarı..

 

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