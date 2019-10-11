TÜYAP kitap fuarı ne zaman sorusu araştırılıyor. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 38'inci kez kapılarını yüz binlece kitapsevere açacak. Ülkemiz genelinde en fazla kitlesel okura ulaşan etkinliklerden birisi olan TÜYAP Kitap Fuarı, aynı zamanda Avrupa'nın da sayılı etkinliklerinden birisi olarak ilgi görüyor. Peki, 38. TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? 2019 TÜYAP kitap fuarı İşte ayrıntılar...

TÜYAP fuarı ne zaman?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.