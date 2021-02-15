38 ilde FETÖ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 yarbay, 1 binbaşı, 32 astsubay, 2 uzman çavuşun bulunduğu 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah 38 ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlılardan 45'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.