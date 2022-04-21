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Gündem 38 göçmen kurtarıldı, 8 göçmen yakalandı
Gündem

38 göçmen kurtarıldı, 8 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Başka bir olayda yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 09:14:00 -
38 göçmen kurtarıldı, 8 göçmen yakalandı

 Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yaşanan 2 farklı göçmen olayında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarındaki başka bir göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı. 2 olayda karaya çıkarılan toplam 46 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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