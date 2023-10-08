37 yıldır atıl olan fabrikada çarklar kenevir işlemek için yeniden dönmeye başladı

İlçede, 1976 yılında Gümüşhaciköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi tarafından 85 dönüm alan üzerinde temeli atılan 3 bin metrekarelik fabrikada 1984 yılında üretime başlandı. İki yıl sonra fabrika ekonomik nedenlerle kapatıldı.

Bölgede kenevir üretiminin yaygınlaştırılması ve buna bağlı sanayinin geliştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar üzerine Gümüşhaciköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi fabrikanın yeniden açılması için harekete geçti.

OKA'nın verdiği 2 milyon 775 bin lira destek ve MEM tekstil fabrikasının alım garantisiyle fabrikada yeniden kenevir işlenerek iplik üretimine başlandı.

OKA Turizm ve Markalaşma Birim Başkanı Mesut Kılıç, AA muhabirine, keneviri Türk çiftçisi ve Türk sanayicisi ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında OKA olarak verdikleri mali destekle yıllardır atıl duran tesisi tekrar ayağa kaldırdıklarına işaret eden Kılıç, "Hem üreticimiz hem sanayicimiz için bir dönüm noktası oldu burası. Bunu bir bebek sektör olarak düşünürsek çiftçi pazar bulma endişesini taşıyordu. Üretici de ham madde bulma endişesini taşıyordu. Biz devlet olarak hem çiftçinin hem de sanayicinin bir nevi garantörü durumundayız." dedi.

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Projenin toplam bütçesinin 2021 yılında 3 milyon liraya yakın olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Yüzde 30'u inşaat harcamalarına gitti. İki milyon lira da makine ve ekipman desteği oldu. Bu makinelerin hiçbiri Türkiye'de üretilmiyor, hepsi ithal makine. Makinelerin parçalarını bulma konusunda MEM Tekstil devreye girdi. Yurt dışından makinelerin ekipmanlarını bularak Türkiye'ye getirdiler, bu şekilde fabrikayı ayağa kaldırabildik."

MEM Tekstil Teknik Müdürü Ahmet Oruç ise "MEM tekstil olarak Gümüşhacıköy'de yaklaşık 40 yıldır atıl vaziyette bulunan kenevir işleme tesisini 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda çalışır vaziyete getirdik." diye konuştu.

Fabrikada yaklaşık 3 bin ton kenevir lifini elde etme, kenevir sapını işleme kapasitesine sahip olduklarını belirten Oruç, "Aylık 30 ton, yıllık 300 ton iplik yapma kapasitesine sahibiz. Burada elde ettiğimiz ürünler döşemelik kumaşlar, ev tekstili, halı, kilim sektöründe yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Ümit Yetişir de OKA ve MEM Tekstil sayesinde yaklaşık 40 yıldır atıl olan fabrikalarının yeniden faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıllar sonra aynı fabrikada çalışmaya başladı

İlçede kendir fabrikasının yeniden faaliyete geçmesiyle kooperatif üyesi çiftçiler ürünleri için pazar bulurken fabrikada ilk etapta 10 kişiye de istihdam sağlandı.

Fabrikada çalışmaya başlayan Aysel Nacak, 37 yıl önce 18 yaşındayken aynı fabrikada işe başladığını belirtti.

Yıllar sonra yine aynı fabrikada çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Nacak, "Gümüşhacıköy'de böyle bir yerin tekrar açılmasından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.