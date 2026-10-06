37 yıl cezası vardı: Kırıkkale'de firari hırsız yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kırıkkale’de 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.