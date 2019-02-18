0553 313 94 23

37 çuval yiyecek toplayıp, doğaya bıraktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bekir Hamlaka ve Saadettin Aladağ, yaban hayvanlarının aç kalmaması için 37 çuval dolusu yiyecek toplayıp, doğaya bıraktı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:52
37 çuval yiyecek toplayıp, doğaya bıraktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev ve işyerlerini kapı kapı dolaşıp ekmek, kemik ve benzeri yiyecekleri toplayan ikisi de emekli Bekir Hamlakay ve Saadettin Aladağ, bunları Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçla Kıran Mahallesi, Ayı Dağı Gürgen alanı ve Dokuz Şelale bölgesine götürerek çam ağaçlarının altına bıraktı.

Çevre dostu olduklarını belirten Hamlakay, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminde olduğumuzdan, aç hayvanları doyurmak için her akşam 1-1,5 saat pedal çevirerek, cadde ve sokakları gezip bu ekmekleri, kemikleri, yiyecekleri topluyorum. 15-20 gün içerisinde biriktirdiğim bu ekmekleri ve kemikleri, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden araç yardımı alarak, arkadaşımla beraber ilçemizden 23 kilometre uzaktaki Uludağ eteklerine ulaştırdık. Kıran Mahallesi mesire alanı, Ayı Dağı, Gürgen alanı, Dokuz Şelale bölgesi olan mıntıkalara 30 çuval birikmiş artık ekmekleri, 6 çuval kemik ve 1 çuval da makarnayı, ağaç ve kaya diplerine ve alabalık olan derelere dökmek suretiyle vahşi hayvanları bir nebze olsun doyurmuş olduk. Bundan sonra biriktireceğimiz artık ekmekleri bölge bölge götürüp insanlık görevimizi yapmış olacağız. Bütün vatandaşlardan destek bekliyorum. Herkesi yardıma çağırıyorum. Vatandaşları evlerinde, iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını değerlendirmek, doğadaki yaban hayvanlarını ağır kış şartlarında aç bırakmamak için duyarlı olmaya davet ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:52
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. hayvanlar için doğaya yemek bıraktılar
  4. hayvansever vatandaşlar
  5. Bekir Hamlakay
  6. Saadettin Aladağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan NATO mesajı
    1. Binali Yıldırım'dan NATO mesajı
    2. Kar etkisini arttırdı! Okullar tatil..
    3. Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
    4. Rusya’nın Çin’e sattığı S-400’ler..
    5. "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne..
    6. Bakan Pakdemirli Şubat ayı destekleme..
    7. Stadı su bastı! Taraftarlar tahliye..
    8. Ağrı'da silahlı park kavgası: 1 ölü, 3..
    9. Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü
    10. (Tekrar) Mehmet Özhaseki OSB’yi..
    11. Mourinho hedefini açıkladı: Orada..
    12. Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67...
    13. Asansör boşluğuna düşerek yaralandı
    14. AK Parti seçim bürosu törenle açıldı
    15. 37 çuval yiyecek toplayıp, doğaya..
    16. El emeği göz nuru ürünler "Yöresel..
    17. Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya..
    18. Van'da korkutan deprem!
    19. "Lider olabilme hesapları yapmak çok..
    20. Kardeşler 2 saat arayla hayatını..
    21. Akhisar'dan Cimbom'a gözdağı: Biz bunu..
    22. Karaya oturan gemi 2 günlük çalışma..
    23. Değişimin emektarlarından Başkan..
    24. Didim’de hazine arazisi talanı..
    25. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    26. Bodrum CHP’de istifa depremi
    27. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    28. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    29. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    30. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!