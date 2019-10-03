3600 gün primle kimler ve nasıl emekli olabilir? 3600 primle kaç yaşında emekli olunur?

3600 gün primle kimler emekli olabilir? Malum 3600 ek gösterge şu sıralar gündemde. 3600 ek gösterge demişken, 3600 gün primle nasıl emekli olunur? sorusu yıllarca bir iş yerinde çalışan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Erkek ve kadın 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız için 3600 günden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ödenmiş prim günü ve yaş şartlarını sağlamaları halinde emekli maaşı hakkı kazanmak mümkün hale gelmektedir. Peki 3600 primle kaç yaşında emekli olunur? 3600 primle emeklilik nasıl olunur?

Yaşı ilerlediği halde prim günü yetersiz olanlar, bazı koşulları yerine getirerek eksik prim günüyle emekli olabilir. Eksik günle emeklilik koşulları, işe giriş tarihine ve statüye göre değişiyor. 3600 prim günüyle emeklilik hakkından SSK’lılar yararlanabiliyor. Prim gün sayısı eksik olan çalışanlar, 3600 günle nasıl emekli olabilirim? sorusunu soruyor. 3600 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı 8 Eylül 1999 tarihinden öne işe başlayanlara tanınıyor. Onlar da kendi içlerinde farklı kurallara tabidir. 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 ödenmiş prim günü şartlarının tamamlandığı tarih aralıklarının karşısına bakılarak 4A sigorta kolundan emeklilik tarihi kolayca tespit edilebilmektedir. 3600 ödenmiş prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarını;

Erkekler 3600 primle nasıl emekli olur? Emeklilik şartları neler?

3600 günden emeklilik şartları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın kadın veya erkek çalışan olması şartından bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş tarihi ile bağlantılıdır. SSK biz'in haberine göre, 3600 günden emekli olmak isteyen vatandaşlarımız bu haktan yararlanmak için 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk sigorta girişine sahip olmalıdırlar. Sigorta ilk giriş tarihi şartı taşındıktan sonra;

En az 15 yıllık sigortalılık süresi,

En az 3600 ödenmiş prim günü

Şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır. İlk sigortalılık girişini sağlayan kadın ve erkek 4A’lı çalışanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlama tarihi itibari ile hangi yaşta emekli olacaklarını kendileri için hazırlanan emeklilik tablosundan takip edebilirler.

Kadınlar 3600 primle nasıl emekli olur? Emeklilik şartları neler?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün ödenmiş prim şartını;

52 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,

54 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,

56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,

58 yaşında emekli olabilmek için 24.04.2011 tarihinden sonra

Yerine getirmeleri gerekmektedir. Erken yaşlarda çalışma hayatına başlamış ve 3600 günden emeklilik şartlarını yerine getirmesine karşın emeklilik hakkını kazanamamış kadın çalışanlar şartları yerine getirdikleri tarihi dikkate alarak tabloda karşılık gelen yaş kriterini sağlamaları sonrası SGK İl Müdürlükleri’ne emeklilik hakları için başvuru yapabilirler.

3600 primle kaç yaşında emekli olunur?

İlk sigorta giriş tarihleri 08.09.1999 tarihi ve öncesinde SSK’dan olan erkek çalışanların 3600 günden emeklilik hesaplama işlemlerinı yacak olursak,

56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,

57 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,

58 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,

59 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasında,

60 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2014 tarihinden sonra emekli olacaklardır.