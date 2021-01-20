3600 gün primle emekli olanlar yeniden çalışabilir mi? Kimler 3600 günle emekli olur?

SGK sosyal güvenlik mevzuatı, prim günü normal emeklilik için yeterli olmayan kişilere daha az prim günüyle yaş haddinden emekli olma imkanı sağlamaktadır. Yaş haddi işe başlama tarihine veya çalışılan statüye göre değişmektedir. İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış SSK’lılar 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü tamamlama koşuluyla kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış BAĞ-KUR’lular ise 5400 prim günüyle bugün için kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında emekli olurlar. İlk defa çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan SSK’lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı bağlatabilir. Aynı dönemde çalışmaya başlayan BAĞ-KUR’lular da 5400 prim günüyle kadın ise 60, erkek ise 62 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.

Kimler 3600 günle emekli olur?

15 yıl ve 3600 günle emeklilik için gerekli yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağladıktan sonra istifa ederek kıdem tazminatı alınması konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. 15 yıl ve 3600 gün primini doldurmuş olanlar bu kapsamında kıdem tazminatı alanların yeniden çalışıp çalışamayacağı konusu farklı değerlendirmelere konu olabiliyordu.

Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartların sağlanması nedeniyle işyerinden ayrılıp kıdem tazminatı alınması mümkün. Ancak bu bütün çalışanlar için 15 yıl, 3600 gün değil. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarih eğer 8 Eylül 1999 ve öncesi ise bu durumda 15 yıl, 3600 gün koşulu geçerli. Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olmuş kişiler için bu şart 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün, ya da 7000 prim günü. Dolayısıyla bu hakkı kullanmak isteyen kişilerin mutlaka önce kendi durumlarını gözden geçirmeleri ve SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) başvurarak bu konuda yazı talep etmeleri yerinde olacaktır.