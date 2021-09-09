3600 ek göstergenin karara bağlanması büyük bir adımdır

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Memur-Sen başkanı Yalçın, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yanık’ı ziyaret ederek, alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı, Halk Eğitim Merkezi, Abana Anadolu Lisesi ve TOKİ İlkokulu’nu ziyaret ederek, eğitim çalışanları ile görüşen Yalçın,daha sonra Eğitim-Bir-Sen teşkilatı ve üyeleriyle bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecine ve eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozkurt’taki sel felaketinin korkunç boyutlarda olduğunu belirten Yalçın, “Memleket olarak felaketlerle yüzleştiğimiz zamanlar peş peşe geldi. Hakikaten imtihan olduğumuz zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ama şükrediyoruz ki millet olarak dirayetliyiz, devlet olarak merhametli ve güçlüyüz. Biz hakikaten güçlü bir milletiz. Bozkurt’ta da sel felaketinden etkilenen esnafla yaptığımız görüşmelerde ilk andan itibaren devletin ve sivil toplum örgütlerinin tüm imkânlarıyla burada olduğunu söylediler. Memur-Sen olarak arkadaşlarımız bu süreçte ellerinden geleni yaptılar. Biz diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyoruz” dedi.

Rekabet zemininde hizmet sendikacılığı yapıyoruz

Kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde hizmet yaklaşımıyla sendikal yola çıktıklarını ifade eden Yalçın, “Rekabet zemininde hizmet sendikacılığı yapıyoruz. Bu nedenle, her geçen gün boy vererek üyelerimizin gururu, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin de umudu olduk. Rabbime şükrediyorum böyle bir teşkilatın sorumluluğunu taşıdığımız için” şeklinde konuştu. Ali Yalçın, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda 21 yeni kazanıma imza attıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bir önceki dönemlerde elde ettiğimiz kazanımlara ek olarak 87 kazanımı da kapsamını ve miktarını artırarak iyileştirdik. 134,84 olan toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya çıkardık. Örgütlü olanlar 2022’nin sonunda yılda bin 600 lira, 2023 sonunda ise 2 bin lira daha fazla alacak maaşını. 3600 ek göstergeyi beş toplu sözleşmedir ‘bu masanın konusu değil’ dedikleri hâlde, biz bu dönem bunu masanın konusu değil, kararı hâline getirdik. Bu büyük bir adımdır. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmaları bakanlıkla birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız.” diye konuştu.