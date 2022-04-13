3600 ek gösterge yeni emekli olanlara vuracak mı? Emekli ikramiyesi ile emekli maaşı artışından faydalanacak mıyım?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı. Hükümetin mayıs sonu için tarih verdiği 3600 ek gösterge konusunda sendika-bürokrasi düzeyinde trafik hızlandı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen'in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3'üncü toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak. Üçüncü toplantı öncesi ise çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen'in taleplerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü'nde bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

3600 ek gösterge yeni emekli olanlara vuracak mı?

Mart 2022’de öğretmen olarak emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkınca emekli ikramiyesi ile emekli maaşı artışından faydalanacak mıyım? sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu cevabı verdi: “3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşlarını artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak."

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.

3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?

3600 ek gösterge çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek. 3600 ek gösterge artışında durum ikramiyelerde de yaşanacak ve 17 bin ila 27 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 30 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak.