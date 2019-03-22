3600 ek gösterge son dakika haberleri 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge son durum 2019. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde polis, din görevisi, hemşire ve öğretmenlere müjdesini verdiği 3600 ek gösterge ne zaman verilecek sorusu halen en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge şartları neler, 3600 ne oldu sorusuna cevap olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika ek gösterge açıklaması geldi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge artışı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son dakika 3600 ek gösterge haberleri…

3600 ek göstergede son durum ne oldu? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Konu ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından yapıldı. Bostancı açıklamasında, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek." cümlesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." dedi. Sağlık çalışanlarına saldıranların doğrudan kendi canlarına ve yakınlarının canına saldırdıklarının farkında olmadığını belirten Erdoğan, "Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." diye konuştu.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge konusunda gelişmeleri uzun zamandır merakla takip ediliyor. Seçim sürecinde AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkarılacağını ve adaletsizliğin giderileceği beyan edilen ek göstergeler konusunda henüz resmi bir adım atılmadı. Vatandaşlar uzun zamandır bu konuda adım atılmasını beklerken, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman verilecek gibi sorulara yanıt aranıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge için ne demişti?

Seçim beyannamesi toplantısında ek göstergelerin 2 bin 600'e çıkarılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

3600 ek gösterge eylem planında yer almadı

3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında yer almadı. Kamuda çalışanlar ek gösterge konusunda neler olacağına dair yanıt aramaya başladı. Buna göre artık ek gösterge bekleyenlerin Ekim ayını beklemeleri gerekecek. Halihazırda Bakanlıklar ek gösterge konusunda çalışmalarına devam etse de ek göstergenin dışında kalan kamu personellerinin de taleplerinin olması nedeniyle bu konudaki çalışmaların vakit alması bekleniyor. Bu da sürenin uzayabileceği anlamına geliyor.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Seçim beyannamesinde yer almasına rağmen hala gündeme gelmeyen 3600 ek gösterge konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor. Şu anda bu düzenlemenin maliyetinin olumsuz etki yaratacağı düşüncesi hakim. Bu nedenle 3.4 milyar lira olumsuz maliyet getirmesi beklenen düzenlemenin gelecek yıla sarkacağı tahmin ediliyor.

Ek gösterge nedir?

Devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Adalet Bakanından 'ek gösterge' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Önceki anlayışta 'Şöyle giyinip böyle inanacaksınız' diye baskıcı anlayış hakimdi. Demokratik bir toplumun ve devletin kabul edemeyeceği şeyler yaşanıyordu. Milletin dediği şekilde irade olmalı. Temel fikir ve yol haritamız da budur. Toplu sözleşmeden tutun özlük haklarına kadar her şeyi daha ileriye götüreceğiz. Ek göstergeyle ilgili de kapsamın herkesin tatmin olacağı bir çalışma, önümüzdeki dönemde mecliste görüşülecek. İnşallah seçimden sonra bu konu kanunlaşacaktır.

Sağlık Bakanlığından 3600 ek gösterge açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşirelerin 3600 ek gösterge meselesine ilişkin soru üzerine, "Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge ile ikramiyeler ne kadar artacak?

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.