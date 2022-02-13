3600 ek gösterge son dakika gelişmesi: 3600 ek gösterge artışı ne zaman yasalaşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3600 ek gösterge konusunda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak."3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." dedi. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği nasıl olacak?

Ekonomide masadaki önemli konuların başında geçen ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 Ek Gösterge düzenlemesi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuya dair yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kime ek gösterge artışı var?

En son birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmıştı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 olarak belirlendi. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için ise 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek göstergeden din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor. 3600 ek gösterge çıktığı takdirde hemşire ve din görevlilerinin emekli aylıkları yükselecek ve polisler ile öğretmen ekmeklileriyle eşitlenmiş olacak. 3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerini kapsıyor. 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında emeklilikte alınan ikramiye ve maaş da artış gösterecek.

3600 ek gösterge maaşı ne kadar olacak?

Öğretmenlerin ardından sırada polis, hemşire ve din görevlileri var. Ancak kapsam dışı kalan diğer unvanların da gözden geçirilmesi söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge çalışmalarını tamamladı. İlgili Bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından taslak metne son şekli verilecek. Ek göstergenin asıl etkisi mevcut maaşlardan çok emeklilikte önemli. 3600 ek göstergeyle emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları, ciddi oranda artacak. Bu yasama dönemi bitmeden Meclis'e sevk edilmesi beklenen ek gösterge değişikliklerinin 2023 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.