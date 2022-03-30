  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 3600 ek gösterge son dakika: Ek gösterge ne zaman yükselecek?
Ekonomi

3600 ek gösterge son dakika: Ek gösterge ne zaman yükselecek?

3600 ek göstergenin çıkacağı tarih açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:18:00 - 2022-03-30 14:25:37
3600 ek gösterge son dakika: Ek gösterge ne zaman yükselecek?

AK Parti tarafından daha önce açıklanan 3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenlede takvim işliyor. Asgari ücret zammın ardından sıranın 3600 ek göstergeye geleceği açıklanmıştı. 3600 ek gösterge artışına ilişin son dakika açıklaması AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapmakta kararlıyız. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak." İfadelerini kullanmıştı. 

3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?

En son birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmıştı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 olarak belirlendi. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için ise 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek. 

 

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Devlet memurlarının ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve daha fazla emekli ikramiyesi alır.

3600 ek gösterge emekli maaş ikramiye artışı ne kadar olacak?
3600 ek gösterge emekli maaş ikramiye artışı ne kadar olacak?

Ekonomi

3600 ek gösterge emekli maaş ikramiye artışı ne kadar olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay