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Ekonomi 3600 ek gösterge son dakika 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?
Ekonomi

3600 ek gösterge son dakika 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

3600 ek gösterge artışına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenler için müjdesini verdiği 3600 ek göstergenin ne zaman çıkarılacağına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Peki 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte 3600 ek gösterge detayları.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:02:00 - 2020-09-24 12:02:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda 3600 ek göstergenin çıkartılacağının müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan’ın 3600 ek gösterge açıklamasından sonra kamuda çalışan başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere binlerce kamu personelini yakından ilgilendiren ek gösterge artışının ne zaman yasalaşacağını merak etmeye başladı. 3600 ek gösterge artışına ilişkin hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zaman zaman açıklamalarda bulundu. 

Meclis’in yeni yasama yılana girmeye hazırlandığı şu günlerde 3600 ek gösterge konusunda son dakika gelişmeleri an ben an takip ediliyor. Ek göstergenin 3600’e çıkması durumunda polis, din görevlisi ve hemşire başta olmak üzere kamuda çalışan memurların maaşlarının yanında ikramiyelerinde de artış söz konusu olacak.

3600 ek gösterge son dakika

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir TV programında 3600 ek gösterge artışının ne zaman gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge ne zaman çıkartılacak sorusuna, Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir talimatının olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Buna yönelik de talimat verdiği bu konuda çalışmalar sürüyor. Zannediyorum önümüzdeki dönem içinde gereği yerine getirilecek." dedi.

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